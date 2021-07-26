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Комендантский час ввели в Афганистане
Источник материала: ОНТ
Чтобы пресечь рост насилия и помешать ночным передвижениям «Талибана», правительство Афганистана ввело комендантский час.
На улицу нельзя выходить с 10 вечера до 4 утра. Ограничение действует в 31-й из 33-х провинций. Талибы в последнее время активизировали наступление на правительственные войска и заявляют, что контролируют 90% границы Афганистана и 80% территории. Ситуация в регионе обострилась после решения американской администрации вывести свои войска из страны.
Джо Байден обещал поставить точку в этой операции к сентябрю, тем самым завершится 20-летнее пребывание Сил США в Афганистане.
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Чтобы пресечь рост насилия и помешать ночным передвижениям «Талибана», правительство Афганистана ввело комендантский час. На улицу нельзя выходить с 10 вечера до...
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