Комендантский час ввели в Афганистане

Источник материала: ОНТ

Чтобы пресечь рост насилия и помешать ночным передвижениям «Талибана», правительство Афганистана ввело комендантский час.

На улицу нельзя выходить с 10 вечера до 4 утра. Ограничение действует в 31-й из 33-х провинций. Талибы в последнее время активизировали наступление на правительственные войска и заявляют, что контролируют 90% границы Афганистана и 80% территории. Ситуация в регионе обострилась после решения американской администрации вывести свои войска из страны.

Джо Байден обещал поставить точку в этой операции к сентябрю, тем самым завершится 20-летнее пребывание Сил США в Афганистане.

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