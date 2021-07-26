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26 июля – последний день подачи документов в вузы на бюджет

26.07.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

26 июля – последний день подачи документов в вузы на бюджет

26 июля у абитуриентов последний шанс подать документы, чтобы учиться на бюджете в вузах. 

На платную форму обучения прием еще продлится. Документы комиссии принимают еще две недели. На два дня больше времени у тех, кто хочет попасть в сельскохозяйственные вузы. Итоги зачисления на бюджет подведут до 5 августа. 

А уже завтра у некоторых начнутся внутренние вступительные экзамены – спортивные и творческие. Только после этого станут известны проходные баллы. Также абитуриентов ждут средние специальные заведения. Там документы принимают до начала или середины августа – в зависимости от формы обучения. 

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26 июля у абитуриентов последний шанс подать документы, чтобы учиться на бюджете в вузах.  На платную форму обучения прием еще продлится. Документы комиссии...
 
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