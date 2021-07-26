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26 июля – последний день подачи документов в вузы на бюджет
Источник материала: ОНТ
26 июля у абитуриентов последний шанс подать документы, чтобы учиться на бюджете в вузах.
На платную форму обучения прием еще продлится. Документы комиссии принимают еще две недели. На два дня больше времени у тех, кто хочет попасть в сельскохозяйственные вузы. Итоги зачисления на бюджет подведут до 5 августа.
А уже завтра у некоторых начнутся внутренние вступительные экзамены – спортивные и творческие. Только после этого станут известны проходные баллы. Также абитуриентов ждут средние специальные заведения. Там документы принимают до начала или середины августа – в зависимости от формы обучения.
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26 июля у абитуриентов последний шанс подать документы, чтобы учиться на бюджете в вузах. На платную форму обучения прием еще продлится. Документы комиссии...
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