26 июля – последний день подачи документов в вузы на бюджет

Источник материала: ОНТ

26 июля у абитуриентов последний шанс подать документы, чтобы учиться на бюджете в вузах.

На платную форму обучения прием еще продлится. Документы комиссии принимают еще две недели. На два дня больше времени у тех, кто хочет попасть в сельскохозяйственные вузы. Итоги зачисления на бюджет подведут до 5 августа.

А уже завтра у некоторых начнутся внутренние вступительные экзамены – спортивные и творческие. Только после этого станут известны проходные баллы. Также абитуриентов ждут средние специальные заведения. Там документы принимают до начала или середины августа – в зависимости от формы обучения.

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