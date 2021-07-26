Почему энергетики детям пить нельзя и какую альтернативу им можно найти на полках в магазине?

Источник материала: ОНТ

С 8 июля в Беларуси ввели запрет на продажу энергетиков. Напомни, что ранее он носил лишь рекомендательный характер. Теперь же лица младше 18 лет не смогут приобрести энергетический напиток. Примечательно, что в Литве, Латвии, а также в некоторых штатах США продажа энергетических напитков несовершеннолетним также запрещена. Чем опасен этот напиток, узнавала наша коллега.

Тимофею скоро исполнится 13 лет. По учебе у подростка нареканий нет, есть достижения и в спорте: первые места в различных соревнованиях по легкой атлетике. Справиться с нагрузкой не всегда удаётся. В итоге Тимофей прибегает к крайним мерам: в тайне от родителей покупает энергетики, которые, по его словам, помогают сосредоточиться и бороться с сонливостью. Однако уже сейчас подросток заметил, что его организм начал работать по-другому: парень стал быстрее выматываться на тренировках. Специалисты говорят, что именно такое воздействие оказывают на наш организм энергетические напитки, они заставляют тело и мозг работать в интенсивном режиме, подавляют чувство усталости и расходуют при этом наши запасы энергии. Передозировка очень опасна, в мире даже были зафиксированы смертельные случаи.

Состав энергетиков далеко не полезный. Вещества, которые входят в эти напитки, воздействуют на центральную нервную систему, особенно в подростковом возрасте. Еще из негативных последствий – развитие тахикардии, частые приступы тошноты и припадки.

В научно-практическом центре Национальной академии наук Беларуси по продовольствию занимаются разработкой и научным обеспечением всей пищевой отрасли Беларуси. Здесь же следят за качеством безалкогольных напитков. Энергетики тоже есть в списке.

Наталья Комарова, начальник Республиканского контрольно-испытательного комплекса по качеству и безопасности продуктов питания: «Энергетические безалкогольные напитки проверяются в нашем комплексе по показателям качества и безопасности. Проверяем такие показатели, как физико-химические показатели качества, содержание сухих веществ, кислотность, наличие энергетических компонентов, таких как кофеин, тоурин, содержание витаминов, витамина С, витаминов группы В. А также показатели безопасности: содержание токсичных элементов, радионуклидов».

В центре также разработали полезные тонизирующие напитки. Они могут полностью заменить энергетики.

Елена Моргунова, заместитель генерального директора научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию: «Здоровой альтернативой для энергетических напитков могут выступать напитки белорусского производства на соковом и пряно-ароматическом сырье. Базовой основой являются солода наших зерновых культур. Это пророщенное зерно пшеницы тритикале. Из пряно-ароматического сырья можно предложить такие варианты, как мята, мелисса, брусника. То есть спектр довольно широкий и можно использовать различные комбинации. Предложено нашей пищевой промышленности порядка 10 наименований таких тонизирующих, альтернативных, здоровых и полезных напитков».

Сергей Поцейко, старший инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Партизанского РУВД г. Минска: «В настоящее время за продажу несовершеннолетним лицам энергетических напитков продавец может быть привлечен к административной ответственности. Санкции статьи предусматривают штраф в размере до 10 базовых величин».

И такие ограничения не беспочвенны. Так, например, в прошлом году в соседке-России школьник выпил четыре банки энергетика и умер. Чтобы избежать подобного, очень важно донести ребенку всю информацию об опасности таких продуктов. Помните: красивая реклама не равно полезно.

Фото: depositphotos.com/stock-photos

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram