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Почему энергетики детям пить нельзя и какую альтернативу им можно найти на полках в магазине?
Источник материала: ОНТ
С 8 июля в Беларуси ввели запрет на продажу энергетиков. Напомни, что ранее он носил лишь рекомендательный характер. Теперь же лица младше 18 лет не смогут приобрести энергетический напиток. Примечательно, что в Литве, Латвии, а также в некоторых штатах США продажа энергетических напитков несовершеннолетним также запрещена. Чем опасен этот напиток, узнавала наша коллега.
Тимофею скоро исполнится 13 лет. По учебе у подростка нареканий нет, есть достижения и в спорте: первые места в различных соревнованиях по легкой атлетике. Справиться с нагрузкой не всегда удаётся. В итоге Тимофей прибегает к крайним мерам: в тайне от родителей покупает энергетики, которые, по его словам, помогают сосредоточиться и бороться с сонливостью. Однако уже сейчас подросток заметил, что его организм начал работать по-другому: парень стал быстрее выматываться на тренировках. Специалисты говорят, что именно такое воздействие оказывают на наш организм энергетические напитки, они заставляют тело и мозг работать в интенсивном режиме, подавляют чувство усталости и расходуют при этом наши запасы энергии. Передозировка очень опасна, в мире даже были зафиксированы смертельные случаи.
Состав энергетиков далеко не полезный. Вещества, которые входят в эти напитки, воздействуют на центральную нервную систему, особенно в подростковом возрасте. Еще из негативных последствий – развитие тахикардии, частые приступы тошноты и припадки.
В научно-практическом центре Национальной академии наук Беларуси по продовольствию занимаются разработкой и научным обеспечением всей пищевой отрасли Беларуси. Здесь же следят за качеством безалкогольных напитков. Энергетики тоже есть в списке.
В центре также разработали полезные тонизирующие напитки. Они могут полностью заменить энергетики.
И такие ограничения не беспочвенны. Так, например, в прошлом году в соседке-России школьник выпил четыре банки энергетика и умер. Чтобы избежать подобного, очень важно донести ребенку всю информацию об опасности таких продуктов. Помните: красивая реклама не равно полезно.
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С 8 июля в Беларуси ввели запрет на продажу энергетиков. Напомни, что ранее он носил лишь рекомендательный характер. Теперь же лица младше 18 лет не смогут приобрести...
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