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«Огневидные и огнепальные» ветковские иконы прибыли в Национальный художественный музей Минска

26.07.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Огневидные и огнепальные» ветковские иконы прибыли в Национальный художественный музей Минска

Реликвии ветковских страрообрядцев прибыли в Минск – в Национальный художественный музей. 

Эта экспозиция – результат почти двадцатилетнего исследовательского проекта Ветковского музея. Центральная тема выставки – Богородица с огненным ликом. Взору посетителей – 40 уникальных икон. Акцент на пламени – не случайно. Ведь сколько бы сожжений не переживала Ветка, лик Божьей Матери всегда оставался цел.

Зрители изучат недавно найденные и минимально отреставрированные памятники Ветковского и Брестского музея «Спасенные художественные ценности», Гомельского дворцово-паркового ансамбля, а также артефакты из частных коллекций. Кроме того, обширный лекторий познакомит с наследием иконописного центра. 

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Теги: Минск
 
 
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Реликвии ветковских страрообрядцев прибыли в Минск – в Национальный художественный музей.  Эта экспозиция – результат почти двадцатилетнего исследовательского...
 
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