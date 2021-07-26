«Огневидные и огнепальные» ветковские иконы прибыли в Национальный художественный музей Минска

Источник материала: ОНТ

Реликвии ветковских страрообрядцев прибыли в Минск – в Национальный художественный музей.

Эта экспозиция – результат почти двадцатилетнего исследовательского проекта Ветковского музея. Центральная тема выставки – Богородица с огненным ликом. Взору посетителей – 40 уникальных икон. Акцент на пламени – не случайно. Ведь сколько бы сожжений не переживала Ветка, лик Божьей Матери всегда оставался цел.

Зрители изучат недавно найденные и минимально отреставрированные памятники Ветковского и Брестского музея «Спасенные художественные ценности», Гомельского дворцово-паркового ансамбля, а также артефакты из частных коллекций. Кроме того, обширный лекторий познакомит с наследием иконописного центра.

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