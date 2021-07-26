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В Украине стремительно растут цены на ЖКХ

26.07.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пример последствий цветных революций и действий руководства, которое зависит от внешнего влияния. В Украине нарастает жилищно-коммунальный кризис. В новом сезоне людям придется платить за отопление на треть больше. 

За однокомнатную квартиру – более двух тысяч гривен, у некоторых украинцев пенсия меньше. По оценке экспертов, самые уязвимые слои населения не спасут даже субсидии. При этом действующая власть с начала года не внесла в Раду ни одного законопроекта, чтобы урегулировать цены на ЖКХ.

Плюс новое потрясение – украинцы стали получать квитанции с долгами за коммуналку, которые возникли во время карантина. 

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Пример последствий цветных революций и действий руководства, которое зависит от внешнего влияния. В Украине нарастает жилищно-коммунальный кризис. В новом сезоне...
 
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