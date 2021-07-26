Гороскоп на 26 июля: конфликт с семьей у Близнецов и романтическое знакомство у Скорпионов

Источник материала: ОНТ

Звезды советуют Овнам смело внедрять в жизнь инновации, осваивать новое хобби и экспериментировать с имиджем. В финансовых вопросах вам следует проявить осторожность.

Хороший день для путешествий у Тельцов. Реализуйте свои желания и измените привычную обстановку. Приятные встречи и знакомства будут полезными.

Близнецам звёзды рекомендуют уделить часть своего времени семье. С кем–то из ваших родственников назревает конфликт, о котором вы пока не знаете. Вам по силам его нейтрализовать и восстановить гармонию.

Раки, если у вас нет крайней необходимости в совершении крупной покупки, то перенесите её на следующую неделю. Постарайтесь избавиться от ненужных вещей в доме.

Львам требуется уделить внимание своему здоровью. Наиболее уязвимы сейчас нервная и сердечно-сосудистая системы. Постарайтесь не принимать близко к сердцу события дня.

Девам звёзды советуют сосредоточиться на том, что можно сделать самостоятельно. Все, что вы запланировали осуществить, вполне достижимо.

Весы полны энергии. Постарайтесь не надоедать близким и коллегам с нравоучениями и убеждать их в своей правоте. Они и так готовы выслушать все ваши аргументы.

У Скорпионов есть вероятность знакомства с человеком, который станет героем вашего романа. Недоразумения могут возникнуть из-за непроверенной информации.

Стрельцам звезды советуют уделить время прогулке, съездить за город на пикник, заняться спортом. Сегодня вы можете получить ответ на важный для вас вопрос.

У Козерогов во второй половине дня на первое место выйдет личная жизнь. Обстановка в семье может слегка накалиться, но это не станет поводом для ссоры.

Приятный и спокойный день будет у Водолеев, но уходить от реальности не следует. Принимая решения, полагайтесь на собственный опыт и интуицию. Стройте планы и давайте оценку перспективам развития.

Сегодня у Рыб проявится особый интерес к творчеству. Не торопитесь делиться самым сокровенным с другими людьми.

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