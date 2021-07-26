Венесуэла начинает оправляться от последствий, вызванных санкциями США и политическим двоевластием

Источник материала: ОНТ

Сотрудничество Беларуси и Китая всегда было довольно тесным. По итогам прошлого года страна стала вторым после России торговым партнером Беларуси. Есть связи у нас и на другом конце света – в Венесуэле.

Эта страна только сейчас начинает оправляться от последствий кризиса, который был вызван жесткими санкциями, введенными США, а также политическим двоевластием. Впрочем, сейчас один из оппозиционных лидеров, Хуан Гуайдо, которого поддерживали Штаты и некоторые Западные страны, потерял авторитет у населения.

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