ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Петриковском районе загорелось 85 га торфяников

26.07.2021 10:01 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

26 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе загорелось 85 га торфа, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о загорании пожнивных остатков в агрогородке Комаровичи Петриковского района поступило спасателям 25 июля около 13.08. "В результате горения пожнивных остатков обнаружено загорание торфа на площади 85 га. На месте загорания торфа работали представители ОАО "Комаровичи", ГЛХУ "Петриковский лесхоз", МЧС по Гомельской области", - рассказали в областном управлении.

В 23.00 в связи с наступлением темного времени суток работы приостановили. Утром 26 июля возобновили тушение пожара. Работает техника МЧС.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 23.00 в связи с наступлением темного времени суток работы приостановили. Утром 26 июля возобновили тушение пожара. Работает техника МЧС.
 
Новости дня
Новости разные
 
Снижена лучевая нагрузка на пациента. В Гомельской областной больнице появился новый томограф
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by