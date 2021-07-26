В Петриковском районе загорелось 85 га торфяников

Источник материала: БелТА

26 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе загорелось 85 га торфа, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о загорании пожнивных остатков в агрогородке Комаровичи Петриковского района поступило спасателям 25 июля около 13.08. "В результате горения пожнивных остатков обнаружено загорание торфа на площади 85 га. На месте загорания торфа работали представители ОАО "Комаровичи", ГЛХУ "Петриковский лесхоз", МЧС по Гомельской области", - рассказали в областном управлении.

В 23.00 в связи с наступлением темного времени суток работы приостановили. Утром 26 июля возобновили тушение пожара. Работает техника МЧС.-0-