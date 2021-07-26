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Женщина погибла при пожаре в Круглом

26.07.2021 10:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Круглом при пожаре частного жилого дома погибла женщина. Об этом сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре дома в Круглом поступило от местных жителей 25 июля в 16.18. "При тушении пожара в жилой комнате на полу без признаков жизни была обнаружена женщина 1972 года рождения, не работавшая жительница города", - рассказали в МЧС.

До прибытия спасателей местный житель спас двух мужчин 1967 и 1977 годов рождения. "Один из них не пострадал, а второго госпитализировали в Круглянскую ЦРБ с отравлением продуктами горения и ожогами 63% тела. Состояние мужчины тяжелое.

В результате пожара повреждена деревянная обрешетка и шиферная кровля дома, перекрытие и имущество в доме. Причина произошедшего устанавливается. Проверку по факту гибели проводит Круглянский районный отдел Следственного комитета.-0-

Женщина погибла при пожаре в Круглом

Женщина погибла при пожаре в Круглом

Фото Могилевского областного УМЧС

 
Теги: Могилев
 
 
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До прибытия спасателей местный житель спас двух мужчин 1967 и 1977 годов рождения. "Один из них не пострадал, а второго госпитализировали в Круглянскую ЦРБ с...
 
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