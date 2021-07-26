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Завершается подача документов на бюджет в вузы Беларуси
Источник материала: АФН
Сегодня последний день подачи документов на бюджетное обучение в вузы Беларуси.
Прием документов на платное обучение продлится до 9 августа включительно.
Зачисление на бюджетные места вузы должны завершить 5 августа, на платное обучение – 11 августа 2021 года.
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Сегодня последний день подачи документов на бюджетное обучение в вузы Беларуси.
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