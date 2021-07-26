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Завершается подача документов на бюджет в вузы Беларуси

26.07.2021 10:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сегодня последний день подачи документов на бюджетное обучение в вузы Беларуси.

Прием документов на платное обучение продлится до 9 августа включительно.

Зачисление на бюджетные места вузы должны завершить 5 августа, на платное обучение – 11 августа 2021 года.

 
 
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Сегодня последний день подачи документов на бюджетное обучение в вузы Беларуси.
 
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