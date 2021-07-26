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Россия намерена создать оффшор на Курилах

26.07.2021 10:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Российские власти рассматривают возможность освободить инвесторов на Курильских островах от части налогов.

Об этом заявил премьер России Михаил Мишустин в беседе с представителями рыбопромышленных предприятий, которую он провел во время посещения Итурупа.

«Возможно, мы подумаем над тем, чтобы освободить от обязанностей налогоплательщика [предприятия], которые работают здесь, инвестируют сюда», - сказал он.

В частности, как уточнил глава кабмина, их могут освободить от уплаты налогов на прибыль, добавленную стоимость, имущество, землю, транспортные средства. «Это все возможно. Думаю, что надо сохранять здесь, конечно, пониженную ставку страховых взносов», - сказал премьер, добавив, что сейчас она составляет 7,6% в рамках территории опережающего развития, передает ТАСС.

Мишустин пояснил, что речь идет о льготах для основных видов экономической деятельности, за исключением финансово-посреднической работы, производства подакцизных товаров, вылова ценных ресурсов. «Это нельзя делать офшором, как в 1990-е годы, когда такие, скажем, внутренние офшоры создавались не для того, чтобы инвестировать в территорию и развивать здесь экономику, а для того чтобы минимизировать агрессивными схемами налогового планирования те налоги и сборы, которые обязаны платить налогоплательщики», - подчеркнул он.

 
 
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Российские власти рассматривают возможность освободить инвесторов на Курильских островах от части налогов.
 
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