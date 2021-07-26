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Граница: за сутки в Литве задержали 131 нелегального мигранта, пришедшего из Беларуси

26.07.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В одном случае нарушитель попытался оказать сопротивление и его укусила служебная собака. Пострадавшему оказали медпомощь, сообщает pasienis.lt.


Задержанные нелегалы / pasienis.lt

В одном случае нарушитель попытался оказать сопротивление и его укусила служебная собака. Пострадавшему оказали медпомощь, сообщает pasienis.lt. В 2021 году литовские пограничники задержали их уже 2,7 тысячи (это в 30 раз больше, чем в прошлом). В предыдущие сутки было 133 задержанных.

Литва пытается усилить охрану границы с Беларусью, заявляет, что власти нашей страны способствуют нелегальной миграции. Вильнюс готовится к худшему сценарию с нелегальными мигрантами из Беларуси, поэтому планирует создать городок на 40 тысяч человек.
 
 
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В одном случае нарушитель попытался оказать сопротивление и его укусила служебная собака. Пострадавшему оказали медпомощь, сообщает pasienis.lt.
 
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