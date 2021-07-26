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Курс биткоина резко превысил 34 тысячи долларов

26.07.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Курс биткоина резко превысил 34 тысячи долларов, стоимость первой криптовалюты выросла на семь процентов. Об этом сообщает РБК.




Вечером 24 июля курс биткоина на площадке Binance достиг 34,4 тысячи долларов. Криптовалюта обновила максимум стоимости с 12 июля. Рост актива за прошедшие четыре дня превысил 17 процентов.

20 июля сообщалось, что биткоин упал в цене более чем на шесть процентов — до 29,6 тысячи долларов. Падение самой популярной криптовалюты произошло после большой распродажи на мировых фондовых рынках, а также на фоне новостей из Китая. Народный банк КНР приказал крупным финансовым институтам страны перестать проводить операции с криптовалютой.

До этого соучредитель хедж-фонда Morand-Tice Capital Management Дэвид Тайс предостерег инвесторов по всему миру от финансовых вложений в акции и биткоины. По словам эксперта, эти виды активов в настоящее время сильно переоценены. В скором будущем это может обернуться «схлопыванием пузыря», в результате которого цены сильно упадут.
 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Курс биткоина резко превысил 34 тысячи долларов, стоимость первой криптовалюты выросла на семь процентов. Об этом сообщает РБК.
 
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