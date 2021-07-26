Журналисты Инесса Студинская и Олег Груздилович вышли на свободу

Из минского изолятора на Окрестина отпущены журналисты «Радыё Свабода» Инесса Студинская и Олег Груздилович (дома пока не появился).





16 июля были задержаны три журналиста «Радыё Свабода»: Олег Груздилович, Алесь Дащинский и Инесса Студинская. В чем их подозревают, до сих пор не известно. Все трое были признаны белорусским правозащитным сообществом политзаключенными.

Дащинский был освобожден 23 июля.