БАТЭ неожиданно проиграл брестскому «Динамо» и не смог возглавить турнирную таблицу

17-й тур чемпионата Беларуси по футболу завершился достаточно неожиданным результатом.



Фото с сайта football.by

В связи с участием «Шахтера» и «Торпедо-БелАЗ» в еврокубках, тур получился укороченным.

А вот два других представителя Беларуси в Лиге конференций БАТЭ и брестское «Динамо» сыграли. Причем в очном поединке.

Вся картина тура выглядит так:

«Спутник» — «Гомель» — 0:3 (техническое поражение);

«Рух» — «Минск» — 1:0;

«Неман» — «Слуцк» — 1:0;

«Динамо» (Мн) — «Витебск» — 3:1;

«Сморгонь» — «Ислочь» — 1:2;

БАТЭ — «Динамо» (Бр) — 0:2.

Турнирное положение выглядит сейчас так:

Шахтер — 40 очков (после 14 игр); БАТЭ — 39 (17); Динамо (Мн) — 35 (17); Рух — 33 (17); Гомель — 31 (16); Динамо (Бр) — 27 (17); Витебск — 23 (17); Минск — 21 (16); Энергетик-БГУ — 20 (16); Ислочь — 20 (17); Торпедо-БелАЗ — 19 (16); Слуцк — 14 (17); Неман — 12 (17); Славия — 10 (16); Сморгонь — 8 (17); Спутник — 7 (17).