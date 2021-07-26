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БАТЭ неожиданно проиграл брестскому «Динамо» и не смог возглавить турнирную таблицу

26.07.2021 10:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

17-й тур чемпионата Беларуси по футболу завершился достаточно неожиданным результатом.

БАТЭ неожиданно проиграл брестскому «Динамо» и не смог возглавить турнирную таблицу
Фото с сайта football.by

В связи с участием «Шахтера» и «Торпедо-БелАЗ» в еврокубках, тур получился укороченным.

А вот два других представителя Беларуси в Лиге конференций БАТЭ и брестское «Динамо» сыграли. Причем в очном поединке.

Вся картина тура выглядит так:

«Спутник» — «Гомель» — 0:3 (техническое поражение);

«Рух» — «Минск» — 1:0;

«Неман» — «Слуцк» — 1:0;

«Динамо» (Мн) — «Витебск» — 3:1;

«Сморгонь» — «Ислочь» — 1:2;

БАТЭ — «Динамо» (Бр) — 0:2.

Турнирное положение выглядит сейчас так:

  1. Шахтер — 40 очков (после 14 игр);
  2. БАТЭ — 39 (17);
  3. Динамо (Мн) — 35 (17);
  4. Рух — 33 (17);
  5. Гомель — 31 (16);
  6. Динамо (Бр) — 27 (17);
  7. Витебск — 23 (17);
  8. Минск — 21 (16);
  9. Энергетик-БГУ — 20 (16);
  10. Ислочь — 20 (17);
  11. Торпедо-БелАЗ — 19 (16);
  12. Слуцк — 14 (17);
  13. Неман — 12 (17);
  14. Славия — 10 (16);
  15. Сморгонь — 8 (17);
  16. Спутник — 7 (17).

 

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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