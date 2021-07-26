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Журналист Олег Груздилович - тоже на свободе
Источник материала: UDF
Олег Груздилович
Об этом «Радио Свобода» рассказала адвокат Олега, сославшись на следователя из управления Следственного комитета по Минску, который и сообщил ей, что Груздилович освобожден.
Жена Олега Груздиловича говорит, что дома его пока нет.
Ранее освободили еще одну журналистку «Радио Свобода» Инессу Студинскую.
23 июля из СИЗО выпустили Алеся Дащинского.
Задержанные журналисты «Радыё Свабода» признаны политзаключенными.
Также стало известно об освобождении журналиста «Белсат» Игоря Ильяша. Его также задержали 16 июля.
Как сообщал «Белсат», Ильяша подозревают по ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
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Также стало известно об освобождении журналиста «Белсат» Игоря Ильяша.
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