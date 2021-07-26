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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прогноз курса белорусского рубля: укрепление продолжится еще неделю В целом ситуация для белорусского рубля остается благоприятной.

На прошедшей неделе завершился налоговый период, что привело к увеличению объема торгов иностранными валютами на Белорусской валютно-фондовой бирже до 904,6 млн. рублей с 569,9 млн. рублей неделей ранее. Предложение валюты превысило спрос, что привело к снижению стоимости валютной корзины из доллара, евро и российского рубля на 0,6%, а также к падению курса доллара на 0,8% (до 2,5136 рубля).В целом ситуация для белорусского рубля остается благоприятной. Внешняя торговля РБ пока от санкций, похоже, особенно не страдает, более того, удается наращивать экспорт в Азию. Так, чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько сообщил, что Китай по объему экспорта товаров из Беларуси переместился с третьего на второе место, опередив Украину.В первом полугодии 2021 года этот экспорт достиг 450 млн. долларов, при этом товарооборот увеличился на 9,4% — до 777 млн. долларов. Судя по этим данным, Беларусь имеет положительное сальдо внешней торговли с Китаем, что само по себе кажется чудом. Впрочем, это связано, скорее всего, с увеличением поставок калийных удобрений.Не наблюдается и ухудшения состояния экономики РБ. По итогам полугодия ВВП Беларуси увеличился на 3,3%, что превысило рост за январь—май, составлявший 3,1%.Поддержит рубль и увеличение ставки рефинансирования Нацбанка с 21 июля на 75 базисных пунктов — до 9,25% годовых. Это вызовет увеличение процентов по рублевым депозитам населения и предприятий, что также пойдет на пользу рублю.Некоторые банки увеличивают ставки и по валютным депозитам, что стало возможным, так как Нацбанк отменил свои рекомендации по ограничению величины этих процентов.Белгазпромбанк с 14 июля поднял ставки по новым валютным вкладам, причем весьма существенно. На семь месяцев средства в нем можно разместить под 2,6%, а на 25 месяцев — под 3,5% годовых. Это намного выше рынка: средняя ставка по новым краткосрочным долларовым депозитам в июне составила 1,07% годовых, а по долгосрочным — 2,19% годовых.Есть и негативные моменты для рубля. В Беларуси начались уборочные работы, что увеличивает потребление продуктов нефтепереработки и снижает валютные поступления в страну.Возможно, в связи с этим, в прошлом году в конце июля стоимость валютной корзины резко увеличилась. В то же время, тогда приближались президентские выборы, что стимулировало спрос на валюту.Таким образом, можно ожидать, что в конце июля текущего года подобного роста стоимости корзины не произойдет. Но и снижаться она, скорее всего, перестанет. Поэтому, белорусский рубль имеет большие шансы последовать за российским, который, вполне вероятно, укрепится против доллара на Московской бирже в связи с завершением периода налоговых платежей в РФ. То есть курс доллара на БВФБ может снизиться примерно до 2,5 рубля.