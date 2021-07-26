Наркоконтроль задержал в Минске владельцев мини-лаборатории по выращиванию конопли

Источник материала: БT

Тату-мастер и работник банка - наркоконтроль Минской области задержал в столице владельцев мини лаборатории по выращиванию конопли. 30-летний гражданин России на съемной квартире изготавливал марихуану, в специальном боксе поддерживал микроклимат для выращивания растения. Схожая история и у жителя Пуховичского района, который в арендованной минской квартире также изготавливал запрещенное зелье. В обоих случаях фигуранты хотели в тайне скрыть свое пристрастие к курению травы. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.



