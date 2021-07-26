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В Березе молодой человек разгромил чужой автомобиль после расставания с девушкой

26.07.2021 10:49 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березе местный житель разгромил чужой автомобиль, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

На такой поступок 23-летнего молодого человека толкнуло отчаяние после расставания с возлюбленной. Будучи пьяным, он шел по центральной улице Березы и обратил внимание на стоящий автомобиль "Фольксваген Сантана". В этот момент ему в голову пришла мысль выместить агрессию на машине, и он стал бить по ней руками и ногами. Очевидцы сообщили об этом в милицию. Молодого человека задержали.

Дебошир успел повредить стекла и пассажирскую дверь автомобиля. Сумма ущерба составила более Br1 тыс.

Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. К слову, молодой человек был судим по этой статье.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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На такой поступок 23-летнего молодого человека толкнуло отчаяние после расставания с возлюбленной. Будучи пьяным, он шел по центральной улице Березы и обратил...
 
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