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ДТП с тремя авто в Докшицком районе: погибла пассажирка

26.07.2021 10:49 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. По факту ДТП в Докшицком районе возбуждено уголовное дело, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По предварительным данным, днем 25 июля 25-летний мужчина на Volkswagen Golf ехал по дороге Р3 Логойск - Зембин - Глубокое - граница Латвии (Урбаны). Около 13.30, не убедившись в безопасности предстоящего маневра, он нарушил правила обгона и допустил боковое столкновение с совершавшим обгон BMW. В результате ДТП Volkswagen начало заносить и после столкновения с еще одним авто он опрокинулся. 27-летняя пассажирка первой машины от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель госпитализирован. Участники аварии возвращались с музыкального фестиваля в Браславе, водитель был трезв.

Докшицким РОСК по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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26 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. По факту ДТП в Докшицком районе возбуждено уголовное дело, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по...
 
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