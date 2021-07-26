Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"25 июля в 12.16 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на девятом этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Кабушкина, 78, корп. 2. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1963 года рождения", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара устанавливаются. -0-