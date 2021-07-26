Смерть от COVID-19 грозит им чаще остальных - ученые назвали еще одну уязвимую категорию людей

Согласно проведенным исследованиям, в Великобритании именно молодые вакцинируются неохотно, пишут РИА Новости.





Специалисты объяснили также случаи смертей среди привитых.





По словам ученых, примерно у пяти процентов людей организм вообще не дает иммунного ответа на вакцину.





Примерно столько же людей слабо реагируют на вакцину по причине специфических проблем со здоровьем. Речь в частности идет о тех, у которых есть трансплантанты.





Такие пациенты как правило в больших дозах принимают лекарства, подавляющие иммунитет.