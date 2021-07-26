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Фотофакт: на трассе в Гомельской области перевернулась фура с арбузами
Источник материала: Партизан
На трассе «Речица — Светлогорск» перевернулась фура с арбузами. К счастью, обошлось без человеческих жертв.
Обстоятельств ДТП пока сообщается. Известно лишь, что водитель не пострадал, а товар, который он вез, рассыпался,
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На трассе «Речица — Светлогорск» перевернулась фура с арбузами. К счастью, обошлось без человеческих жертв.
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