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Фотофакт: на трассе в Гомельской области перевернулась фура с арбузами

26.07.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На трассе «Речица — Светлогорск» перевернулась фура с арбузами. К счастью, обошлось без человеческих жертв.




Обстоятельств ДТП пока сообщается. Известно лишь, что водитель не пострадал, а товар, который он вез, рассыпался, пишут Сильные новости.
 
 
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На трассе «Речица — Светлогорск» перевернулась фура с арбузами. К счастью, обошлось без человеческих жертв.
 
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