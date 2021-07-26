ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ласточка Москва Минск: цены на билеты считают по-новому

26.07.2021 11:01 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Ласточка Москва Минск: цены на билеты считают по-новому
Фото: rw.by

Белорусская железная дорога и РЖД договорились об изменении подхода к формированию цен с 23 июля. Основными критериями теперь будут процент занятости мест в вагоне и сроки приобретения билетов пассажирами. По мере заполняемости вагона стоимость проезда постепенно возрастает. Это делается в on-line режиме.

Предусмотрена максимальная скидка до 20% при покупке билета за 31 день и более до отправления поезда. Так, проезд в вагоне 2-го класса будет стоить 48,06 белорусского рубля. И наоборот: при оформлении проезда менее чем за сутки до отправления поезда и загрузке вагона более 81% надбавка может составить 20%. В этом случае стоимость проезда в вагоне 2-го класса будет составлять 81,28 белорусского рубля.

В БЖД уточнили, что динамическое ценообразование используется только при проезде в межгосударственном сообщении (между станциями Беларуси и России) и не применяется для организованных групп пассажиров.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В дневных скоростных поездах Москва Минск ( 717 718 и 721 722) действует динамическое ценообразование. Как сообщает пресс-служба БЖД, цены теперь формируются по принципу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Журналист Олег Груздилович - тоже на свободе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by