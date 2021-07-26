Ласточка Москва Минск: цены на билеты считают по-новому

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Белорусская железная дорога и РЖД договорились об изменении подхода к формированию цен с 23 июля. Основными критериями теперь будут процент занятости мест в вагоне и сроки приобретения билетов пассажирами. По мере заполняемости вагона стоимость проезда постепенно возрастает. Это делается в on-line режиме.

Предусмотрена максимальная скидка до 20% при покупке билета за 31 день и более до отправления поезда. Так, проезд в вагоне 2-го класса будет стоить 48,06 белорусского рубля. И наоборот: при оформлении проезда менее чем за сутки до отправления поезда и загрузке вагона более 81% надбавка может составить 20%. В этом случае стоимость проезда в вагоне 2-го класса будет составлять 81,28 белорусского рубля.

В БЖД уточнили, что динамическое ценообразование используется только при проезде в межгосударственном сообщении (между станциями Беларуси и России) и не применяется для организованных групп пассажиров.