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Арина Соболенко проиграла во втором круге олимпийского теннисного турнира

26.07.2021 11:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Третья ракетка мира белоруска Арина Соболенко завершила участие в одиночном разряде олимпийского теннисного турнира.

Арина Соболенко проиграла во втором круге олимпийского теннисного турнира

26 июля в матче второго круга Соболенко проиграла Донне Векич (47-й номер мирового рейтинга) из Хорватии — 4:6, 6:3, 6:7.

Завершил участие в Олимпиаде Егор Герасимов (79), который сегодня во втором круге уступил 15-му сеянному Фабио Фоньини (31) из Италии — 4:6, 6:7.

Илья Ивашко (66) во втором круге сыграет против Михаила Кукушкина из Казахстана (123).

Вчера Герасимов и Ивашко в первом круге парного разряда проиграли новозеландскому дуэту Маркус Даниэлл / Майкл Винус — 3:6, 6:7.

Вероятно, Соболенко и Ивашко смогут выступить в соревнованиях смешанных пар. Жеребьевка турнира пройдет позже.

 

 

Фото t.me/noc_belarus

 

 

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Третья ракетка мира белоруска Арина Соболенко завершила участие в одиночном разряде олимпийского теннисного турнира.
 
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