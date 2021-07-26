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Банк развития выделил около 2,2 млрд рублей на поддержку национальной экономики

26.07.2021 11:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Банк развития Республики Беларусь в первом полугодии 2021 года предоставил 2,16 млрд рублей на финансовую поддержку национальной экономики, сообщает пресс-служба банка.

Банк развития выделил около 2,2 млрд рублей на поддержку национальной экономики

Отмечается, что по итогам первого полугодия 2021 года возросли объемы денежных средств, предоставленных Банком развития на поддержку реального сектора экономики.

Так, на реализацию инвестиционных и иных проектов, включая инвестиционные кредиты клиентам и приобретение целевых облигаций для финансирования объектов социального назначения, важных с точки зрения устойчивого развития экономики и реализации государственной социально-экономической политики, за январь—июнь 2021 года было предоставлено 1,15 млрд белорусских рублей в эквиваленте.

В свою очередь объем выдачи экспортных кредитов на валовой основе достиг 858,4 млн рублей в эквиваленте, что почти в два раза выше уровня 6 месяцев прошлого года. На финансовую поддержку малых и средних предприятий за январь—июнь текущего года было предоставлено 152,9 млн рублей в эквиваленте (+12%).

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» — специализированный финансовый институт, созданный в соответствии с указом президента от 21 июня 2011 года. Занимается финансированием проектов, включенных в государственные программы; инфраструктурных проектов, а также проектов, связанных с модернизацией действующих предприятий. Кроме этого, Банк развития через коммерческие банки направляет рублевые ресурсы на кредитную поддержку проектов в сфере малого и среднего бизнеса.

По состоянию на 1 января 2021 года активы Банка развития составляли 12,1 млрд рублей, в том числе кредитный портфель — более 7 млрд рублей, прибыль за 2020 год — 206,8 млн рублей. По размеру активов Банк развития входит в тройку крупнейших финансовых организаций Беларуси. 

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Банк развития Республики Беларусь в первом полугодии 2021 года предоставил 2,16 млрд рублей на финансовую поддержку национальной экономики, сообщает пресс-служба...
 
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