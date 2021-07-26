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Рейс Belavia Минск — Анталия подал сигнал бедствия

26.07.2021 11:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Рейс Belavia Минск — Анталия подал сигнал бедствия
Фото: Global Look Press/Transport Photo Images
Самолет Belavia, вылетевший из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия. Об этом в погедельник, 26 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

По данным агентства, Boeing 737 подал сигнал бедствия, пролетая над Воронежской областью.

«Самолет направляется в Воронеж, где, как ожидается, совершит вынужденную посадку», — уточнил собеседник.
 
Теги: Минск
 
 
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Самолет направляется в Воронеж, где, как ожидается, совершит вынужденную посадку.
 
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