|
Рейс Belavia Минск — Анталия подал сигнал бедствия
Источник материала: UDF
Фото: Global Look Press/Transport Photo Images
По данным агентства, Boeing 737 подал сигнал бедствия, пролетая над Воронежской областью.
«Самолет направляется в Воронеж, где, как ожидается, совершит вынужденную посадку», — уточнил собеседник.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самолет направляется в Воронеж, где, как ожидается, совершит вынужденную посадку.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)