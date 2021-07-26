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Разворот! Доллар и евро начали дорожать утром 26 июля

26.07.2021 11:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Разворот! Доллар и евро начали дорожать утром 26 июля
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Девальвацией к доллару и евро открылись торги на БВФБ в понедельник, но ослабление российского рубля позволило укрепиться к корзине валют ещё на 0.03%. Её стоимость опустилась до минимума за 252 дня.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by на 10:31:

Курс доллара поднялся на 0,0042 BYN до 2,5178 BYN/USD и оставил минимум за 37 дней.

Напомним, что за предыдущие 11 торгов стоимость доллара обвалилась на 0,0785 BYN.

Курс евро вырос на 0,0073 BYN до 2,9670 BYN/EUR и оттолкнулся от минимума за 337 дней.

Евро за последние 11 торговых сессий рухнул на 0,1052 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0080 BYN до 3,4016 BYN/100 RUB и вплотную приблизился к минимуму за три месяца.

Московская биржа


С утром в Москве курс доллара вырос до 74,02 российских рублей. Это на 25 копеек больше, чем было утром в пятницу.

Курс евро поднялся примерно на столько же до 87,20 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс доллара поднялся на 0,0042 BYN до 2,5178 BYN/USD и оставил минимум за 37 дней.
 
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