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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Разворот! Доллар и евро начали дорожать утром 26 июля Курс доллара поднялся на 0,0042 BYN до 2,5178 BYN/USD и оставил минимум за 37 дней.

По даннымна 10:31:Курс доллара поднялся на 0,0042 BYN до 2,5178 BYN/USD и оставил минимум за 37 дней.Напомним, что за предыдущие 11 торгов стоимость доллара обвалилась на 0,0785 BYN.Курс евро вырос на 0,0073 BYN до 2,9670 BYN/EUR и оттолкнулся от минимума за 337 дней.Евро за последние 11 торговых сессий рухнул на 0,1052 BYN.Курс российского рубля упал на 0,0080 BYN до 3,4016 BYN/100 RUB и вплотную приблизился к минимуму за три месяца.С утром в Москве курс доллара вырос до 74,02 российских рублей. Это на 25 копеек больше, чем было утром в пятницу.Курс евро поднялся примерно на столько же до 87,20 российских рублей.