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«Есть силы прибавлять». Анастасия Шкурдай заняла 8 место в финале Олимпиады на 100 метров баттерфляем

26.07.2021 11:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Продолжаем следить за ходом летних олимпийских игр в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже разыграны несколько комплектов медалей. В двух финалах приняли участие и наши атлеты.

Рано утром 26 июля болели за пловцов. Первой на дорожке появилась Анастасия Шкурдай. Она пробовала силы на дистанции 100 метров баттерфляем. Это не профильный вид нашей спортсменки. А поэтому 8-е место – вполне закономерный результат.

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«Есть силы прибавлять». Анастасия Шкурдай заняла 8 место в финале Олимпиады на 100 метров баттерфляем

Анастасия Шкурдай, финалистка Олимпийских игр в Токио (плавание):
Проплыла финал и сразу могу сказать, что дистанция получилась хорошо, неплохо. На десятую лучше, чем в полуфинале. Есть силы прибавлять, я думаю. Не могу сказать, что на 100 %, но довольно неплохо.

«Есть силы прибавлять». Анастасия Шкурдай заняла 8 место в финале Олимпиады на 100 метров баттерфляем

Следом на старт вышел Илья Шиманович. Он выступал на дистанции 100 метров брассом. Финальные секунды – 59 и 36. Это 8-я позиция генеральной классификации.

«Есть силы прибавлять». Анастасия Шкурдай заняла 8 место в финале Олимпиады на 100 метров баттерфляем

Прощается с олимпиадой Егор Герасимов. Непреодолимым барьером для него оказался второй круг. Белорус в двух сетах уступил более рейтинговому сопернику, итальянцу Фабио Фоньини – 4:6, 6:7.

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Продолжаем следить за ходом летних олимпийских игр в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже разыграны несколько комплектов медалей. В двух...
 
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