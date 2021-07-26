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«Есть силы прибавлять». Анастасия Шкурдай заняла 8 место в финале Олимпиады на 100 метров баттерфляем
Источник материала: СТВ
Продолжаем следить за ходом летних олимпийских игр в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рано утром 26 июля болели за пловцов. Первой на дорожке появилась Анастасия Шкурдай. Она пробовала силы на дистанции 100 метров баттерфляем. Это не профильный вид нашей спортсменки. А поэтому 8-е место – вполне закономерный результат.
Анастасия Шкурдай, финалистка Олимпийских игр в Токио (плавание):
Следом на старт вышел Илья Шиманович. Он выступал на дистанции 100 метров брассом. Финальные секунды – 59 и 36. Это 8-я позиция генеральной классификации.
Прощается с олимпиадой Егор Герасимов. Непреодолимым барьером для него оказался второй круг. Белорус в двух сетах уступил более рейтинговому сопернику, итальянцу Фабио Фоньини – 4:6, 6:7.
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«Есть силы прибавлять». Анастасия Шкурдай заняла 8 место в финале Олимпиады на 100 метров баттерфляем
Продолжаем следить за ходом летних олимпийских игр в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже разыграны несколько комплектов медалей. В двух...
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