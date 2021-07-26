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Израиль атаковал базу ХАМАС в Секторе Газа

26.07.2021 11:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Напряженная ситуация на Ближнем Востоке. Израиль атаковал военные объекты палестинских группировок в Секторе Газа. Целью стала база ХАМАС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль атаковал базу ХАМАС в Секторе Газа

Обстрел произвели в качестве ответа на запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами в сторону приграничных городов страны. Зафиксировано как минимум пять возгораний. В еврейском государстве заявили, что будут и дальше реагировать на любые попытки террора со стороны противника.

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Израиль атаковал базу ХАМАС в Секторе Газа

21 мая, после нового витка напряженности, между движением ХАМАС и Израилем наступило перемирие. За 11 дней боевых действий с обеих сторон погибли десятки жителей, в том числе дети.

 
 
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Напряженная ситуация на Ближнем Востоке. Израиль атаковал военные объекты палестинских группировок в Секторе Газа. Целью стала база ХАМАС, сообщили в программе...
 
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