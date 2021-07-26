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За выходные в ДТП погибли 4 человека, 28 получили травмы

26.07.2021 11:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За истекшие выходные произошло 22 ДТП, в которых четыре человека погибли и 28 получили травмы. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Установлены 169 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 372 водителя не имели права управления транспортным средством.

"В минувшие выходные на контроле ГАИ была перевозка детей. ГАИ приняла дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности. Наряды ДПС уделили повышенное внимание водителям, которые не пристегиваются ремнями безопасности, не используют специальные детские удерживающие устройства и шлемы, нарушают скоростной режим, правила обгона и проезда пешеходных переходов. Особое внимание - сельской местности и дорогам местного значения, местам массового отдыха", - отметили в МВД

Сегодня завершается республиканская профилактическая акция ГАИ по предупреждению ДТП с участием мототранспорта. С наступлением жаркой поры практически ежедневно на дорогах республики случаются дорожно-транспортные происшествия с участием мотоциклистов. Только в июле из-за невнимательности, неоправданной беспечности и лихачества в ДТП с мототранспортом погибли 6 человек.

В первом полугодии совершено 111 таких ДТП, в которых 16 человек погибли и 106 получили травмы. При этом в 9 случаях мотоциклисты в момент совершения ДТП находились за рулем в состоянии опьянения. "Просим водителей строго соблюдать ПДД, чтобы неприятные ситуации на дорогах не омрачили начало трудовой недели", - добавили правоохранители.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Установлены 169 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 372 водителя не имели права управления транспортным средством.
 
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