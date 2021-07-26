В Воложинском районе от огня спасли 70 га посевов пшеницы

Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе от огня спасены 70 га посевов пшеницы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"24 июля в 16.51 спасателям поступило сообщение о загорании озимой пшеницы на корню в поле СХУ "Бобровичи" возле деревни Макаровка Воложинского района Минской области. В результате загорания уничтожено 0,005 га посевов. Работниками МЧС спасены 70 га посевов пшеницы", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. -0-