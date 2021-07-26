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В Пуховичском районе автомобиль врезался в гужевую повозку, ее пассажирка погибла

26.07.2021 11:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе автомобиль наехал на гужевую повозку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"24 июля около 1.15 на 55-м км автодороги М5 Минск - Гомель 24-летний минчанин, управляя автомобилем Peugeot Boxer, вблизи деревни Крупки совершил наезд на гужевую повозку, возчик которой двигался в попутном направлении. В результате ДТП пассажир гужевой повозки, 44-летняя жительница Пуховичского района, погибла на месте происшествия. 45-летний возчик с полученными травмами доставлен в реанимационное отделение больницы", - рассказали в ГАИ.

Гужевая повозка не была оборудована световозвращающими элементами.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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24 июля около 1.15 на 55-м км автодороги М5 Минск - Гомель 24-летний минчанин, управляя автомобилем Peugeot Boxer, вблизи деревни Крупки совершил наезд на гужевую повозку,...
 
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