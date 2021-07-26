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В Логойском районе автомобиль сбил 11-летнего велосипедиста

26.07.2021 11:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе автомобиль сбил 11-летнего велосипедиста. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"25 июля около 14.25 в деревне Комаровка Логойского района 34-летний водитель, двигаясь на автомобиле Hyundai ix35 в направлении Борисова, совершил наезд на 11-летнего велосипедиста. Ребенок двигался в попутном направлении по краю проезжей части, а затем внезапно выехал на проезжую часть", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП ребенок с полученными телесными повреждениями госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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34-летний водитель, двигаясь на автомобиле Hyundai ix35 в направлении Борисова, совершил наезд на 11-летнего велосипедиста. Ребенок двигался в попутном направлении по...
 
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