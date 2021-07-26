Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки ликвидировано 12 лесных пожаров. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным, с 6.00 25 июля до 6.00 26-го ликвидированы 12 лесных пожаров на общей площади 3,61 га, торфяные пожары на общей площади 0,93 га и 6 пожаров травы и кустарников на площади 2,58 га", - рассказали в пресс-службе.

Так, 25 июля в 20.00 ликвидирован торфяной пожар на землях ОАО "Комаровичи" возле деревни Бобрик Петриковского района Гомельской области. Общая площадь, пройденная пожаром, составила 0,9 га.

В этот же день в 21.00 поступило сообщение об обнаружении торфяного пожара на землях ОАО "Комаровичи" возле агрогородка Комаровичи Петриковского района Гомельской области на площади 85 га. Пожар локализован.-0-