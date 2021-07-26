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Мужчина погиб при пожаре в Несвижском районе

26.07.2021 11:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвижском районе при пожаре погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"25 июля в 22.10 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Погорельцы Несвижского района. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1969 года рождения, неработавший", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 июля в 22.10 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Погорельцы Несвижского района. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1969 года рождения,...
 
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