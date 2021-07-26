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Мужчина погиб при пожаре в Несвижском районе
Источник материала: БелТА
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвижском районе при пожаре погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
"25 июля в 22.10 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Погорельцы Несвижского района. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1969 года рождения, неработавший", - рассказали в пресс-службе.
Причины пожара устанавливаются.-0-
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25 июля в 22.10 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Погорельцы Несвижского района. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1969 года рождения,...
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