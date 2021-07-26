Согласно прогнозу, тайфун может достигнуть японского побережья во вторник и принести сильные дожди, ветер, а также - вызвать высокие волны.





Синоптики не исключают, что стихийное бедствие затронет и Токио, где проходят летние Олимпийские игры.





Между тем, организаторы игр в Токио заявили, что пока планируют проведение почти всех запланированных на вторник соревнований в соответствии с расписанием. Перенесены лишь соревнования по гребле и стрельбе из лука.





В японской метеорологической службе в свою очередь предупредили о возможных сходах оползней и наводнениях из-за ожидаемых ливней.





В настоящее время "Непартак" движется в Тихом океане со скоростью около 35 км/ч, приближаясь к Японии.



