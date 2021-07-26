ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

К "олимпийскому" Токио приближается тайфун

26.07.2021 11:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Тайфун "Непартак" приближается со стороны Тихого океана к северо-востоку Японии, сообщает агентство "Киодо" со ссылкой на японские метеорологические службы.

Согласно прогнозу, тайфун может достигнуть японского побережья во вторник и принести сильные дожди, ветер, а также - вызвать высокие волны.

Синоптики не исключают, что стихийное бедствие затронет и Токио, где проходят летние Олимпийские игры.

Между тем, организаторы игр в Токио заявили, что пока планируют проведение почти всех запланированных на вторник соревнований в соответствии с расписанием. Перенесены лишь соревнования по гребле и стрельбе из лука.

В японской метеорологической службе в свою очередь предупредили о возможных сходах оползней и наводнениях из-за ожидаемых ливней.

В настоящее время "Непартак" движется в Тихом океане со скоростью около 35 км/ч, приближаясь к Японии.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тайфун "Непартак" приближается со стороны Тихого океана к северо-востоку Японии, сообщает агентство "Киодо" со ссылкой на японские метеорологические службы.
 
Новости дня
Новости разные
 
СМИ: Самолет «Белавиа», направлявшийся в Анталью, подал сигнал бедствия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by