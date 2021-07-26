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Соболенко вылетела из борьбы за олимпийские медали

26.07.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сильнейшая белорусская теннисистка Арина Соболенко – единственная представительница Беларуси в женском одиночном разряде теннисного турнира Олимпиады в Токио - не смогла преодолеть второй круг соревнований.



За выход в третий круг турнира третья ракетка мира играла против хорватки Донны Векич (47 WTA). Ранее Соболенко встречалась с хорваткой лишь однажды - в полуфинале турнира в Сан-Хосе в 2019 году и была тогда сильнее 6:4, 6:3.

Белоруска неудачно начала матч, уступив в первом сете 4:6. Однако затем Соболенко взяла игру под контроль, легко выиграв второй сет со счетом 6:3.

В третьей партии завязалась упорная борьба, дело дошло до тай-брейка, в котором сильнее оказалась хорватка 7:6 (7:3).

В первом круге Соболенко переиграла представительницу Польши Магду Линетт (45 WTA) – 6:2, 6:1.

Таким образом в женском одиночном разряде представительниц Беларуси не осталось, в мужском турнире борьбу продолжает Илья Ивашко.
 
 
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Сильнейшая белорусская теннисистка Арина Соболенко – единственная представительница Беларуси в женском одиночном разряде теннисного турнира Олимпиады в Токио -...
 
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