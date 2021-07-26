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Самолет Belavia подал сигнал бедствия над Белгородом. А потом развернулся и, похоже, летит на Москву
Источник материала: Партизан
(обновляется) Лайнер Belavia, следующий из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия, находясь над Белгородской областью РФ. Предолагалось, что он сядет в соседнем Воронеже, но, судя по всему, сейчас он летит на Москву.
Самолет белорусской авиакомпании Belavia, следующий из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия, сообщил "
Boeing 737 подал сигнал бедствия над Воронежской областью, сказал собеседник агентства. "Самолет направляется в Воронеж, где, как ожидается, совершит вынужденную посадку", - добавил источник.
По предварительным данным, на борту возникла нештатная ситуация.
"Экипаж подал сигнал бедствия спустя час после вылета. Лайнер получил разрешение диспетчеров на экстренную посадку в Воронеже. Сейчас самолет быстро снижается", - сказал источник.
Самолет с бортовым номером EW-455PA пополнил парк Belavia всего 5 лет назад. Ранее он нигде не эксплуатировался, уточнил собеседник агентства.
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Самолет Belavia подал сигнал бедствия над Белгородом. А потом развернулся и, похоже, летит на Москву
(обновляется) Лайнер Belavia, следующий из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия, находясь над Белгородской областью РФ. Предолагалось, что он сядет в соседнем...
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