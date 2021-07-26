Самолет Belavia подал сигнал бедствия над Белгородом. А потом развернулся и, похоже, летит на Москву

Интерфаксу " источник в авиадиспетчерских службах. Самолет белорусской авиакомпании Belavia, следующий из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия, сообщил "" источник в авиадиспетчерских службах.





Boeing 737 подал сигнал бедствия над Воронежской областью, сказал собеседник агентства. "Самолет направляется в Воронеж, где, как ожидается, совершит вынужденную посадку", - добавил источник.





По предварительным данным, на борту возникла нештатная ситуация.





"Экипаж подал сигнал бедствия спустя час после вылета. Лайнер получил разрешение диспетчеров на экстренную посадку в Воронеже. Сейчас самолет быстро снижается", - сказал источник.





Самолет с бортовым номером EW-455PA пополнил парк Belavia всего 5 лет назад. Ранее он нигде не эксплуатировался, уточнил собеседник агентства.





Еuroradio сообщает, что подавший сигнал бедствия самолет пролетел мимо Воронежа и Липецка. Похоже, что он направляется на Москву сообщает, что подавший сигнал бедствия самолет пролетел мимо Воронежа и Липецка. Похоже, что он направляется на Москву











