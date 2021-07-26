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Самолет Belavia подал сигнал бедствия над Белгородом. А потом развернулся и, похоже, летит на Москву

26.07.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

(обновляется) Лайнер Belavia, следующий из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия, находясь над Белгородской областью РФ. Предолагалось, что он сядет в соседнем Воронеже, но, судя по всему, сейчас он летит на Москву.

Самолет Belavia подал сигнал бедствия над Белгородом. А потом развернулся и, похоже, летит на Москву
Самолет белорусской авиакомпании Belavia, следующий из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

Boeing 737 подал сигнал бедствия над Воронежской областью, сказал собеседник агентства. "Самолет направляется в Воронеж, где, как ожидается, совершит вынужденную посадку", - добавил источник.

По предварительным данным, на борту возникла нештатная ситуация.

"Экипаж подал сигнал бедствия спустя час после вылета. Лайнер получил разрешение диспетчеров на экстренную посадку в Воронеже. Сейчас самолет быстро снижается", - сказал источник.

Самолет с бортовым номером EW-455PA пополнил парк Belavia всего 5 лет назад. Ранее он нигде не эксплуатировался, уточнил собеседник агентства.

Еuroradio сообщает, что подавший сигнал бедствия самолет пролетел мимо Воронежа и Липецка. Похоже, что он направляется на Москву
 
Теги: Минск
 
 
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(обновляется) Лайнер Belavia, следующий из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия, находясь над Белгородской областью РФ. Предолагалось, что он сядет в соседнем...
 
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