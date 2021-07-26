"Подписались 26 человек из 36". Провластный аналитик о деятельности конституционной комиссии

















"Известия" Шпаковский рассказал, что по ряду вопросов единства у членов комиссии не было: под неофициально опубликованным вариантом с замечаниями и предложениями подписались 26 человек из 36. В интервью российской газетеШпаковский рассказал, что по ряду вопросов единства у членов комиссии не было: под неофициально опубликованным вариантом с замечаниями и предложениями подписались 26 человек из 36.









"Высказаны отдельные мысли, они также будут доложены главе государства. Эти мнения касаются концептуальных вопросов — полномочий президента, Всебелорусского народного собрания, определения целей нашей страны, наличия смертной казни», - отметил Шпаковский, добавив, что широчайшую дискуссию вызывают предложения по поводу полномочий президента.





«С одной стороны, есть понимание, что нужно немного разгрузить институт президентской власти. Необходимо создать механизмы управляемого транзита, чтобы Республика Беларусь не углубилась в пучину политического кризиса, как это случается на постсоветском пространстве. Вместе с тем нельзя чрезмерно ослаблять институт президентства, существующую вертикаль», — убежден он.





Шпаковский также выразил сомнение в необходимости наделять Всебелорусское народное собрание правом давать заключение о "легитимности выборов" и назвал рудиментом нейтралитет Беларуси, обозначенный в действующей Конституции.





Напомним, что никто из оппонентов режима в кнституционную комиссию не входит.





В качестве альтернативы демократические силы дали старт инициативе "Народная Конституция".