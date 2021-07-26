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Вузы Беларуси завершают приём документов на бюджет

26.07.2021 11:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские вузы завершают прием документов от абитуриентов на бюджетные места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вузы Беларуси завершают приём документов на бюджет

Минимум времени на размышление и у тех, кто планирует учиться платно на факультете, где предстоит сдавать внутренний вступительный экзамен. 26 юля для них также последний день подачи заявлений.

Вузы Беларуси завершают приём документов на бюджет

Общий план приема в 50 учреждений высшего образования страны в 2021 году составляет около 55 тысяч студентов.

Вузы Беларуси завершают приём документов на бюджет

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Новости Беларуси. Белорусские вузы завершают прием документов от абитуриентов на бюджетные места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минимум времени...
 
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