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Вузы Беларуси завершают приём документов на бюджет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские вузы завершают прием документов от абитуриентов на бюджетные места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минимум времени на размышление и у тех, кто планирует учиться платно на факультете, где предстоит сдавать внутренний вступительный экзамен. 26 юля для них также последний день подачи заявлений.
Общий план приема в 50 учреждений высшего образования страны в 2021 году составляет около 55 тысяч студентов.
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Новости Беларуси. Белорусские вузы завершают прием документов от абитуриентов на бюджетные места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минимум времени...
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