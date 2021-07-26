Мадуро решился на переговоры с оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерении начать диалог с политической оппозицией в августе в Мексике при содействии Норвегии и выразил надежду, что США примут этот процесс.



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Оппоненты, как пишет DW , внутри страны, а также США и ЕС, обвиняют Мадуро в коррупции, нарушениях прав человека и фальсификации его переизбрания в 2018 году. Он отвергает эти обвинения.

В июне главы дипломатических ведомств Вашингтона, Брюсселя и Оттавы заявили о готовности пересмотреть санкции в отношении правительства Мадуро, если диалог с оппозицией приведет к значительному прогрессу в вопросе о проведении свободных и честных выборов.

«Могу сказать вам, что мы готовы отправиться в Мексику, — заявил Мадуро в интервью государственному Telesur — Мы начали обсуждать трудную, сложную повестку дня».

Венесуэльская оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо обвиняла Мадуро в использовании предыдущих раундов переговоров, чтобы выиграть время перед лицом дипломатического и санкционного давления со стороны США и других. Вашингтон и несколько других западных демократий признали Гуайдо законным лидером страны.

Оппозиционные группы заявили, что они готовы вести переговоры с правительством Мадуро об условиях проведения президентских и парламентских выборов.

Мадуро, в свою очередь, заявил, что он хочет, чтобы участники переговоров сфокусировались на отмене американских санкций, направленных против финансового и нефтяного секторов.

Он добавил, что в переговорах примет участие «вся оппозиция», имея в виду оппозиционных политиков, которые не прислушались к призыву Гуайдо бойкотировать парламентские выборы 2020 года, на которых легко одержала победу возглавляемая Мадуро Единая социалистическая партия Венесуэлы.