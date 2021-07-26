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Стенды рассказывают о жизни Элизы Ожешко. На улицах Гродно теперь можно узнать интересные факты о писательнице
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В каких апартаментах жила Элиза Ожешко, где происходили судьбоносные для нее знакомства и что за гербарий собирала писательница? Об этом расскажут стенды, которые появились на улицах Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Биография Элизы Ожешко тесно связана с городом на Немане, она прожила в нем большую часть своей жизни и написала здесь немало выдающихся произведений. Поэтому купаловский вуз решил рассказать горожанам интересные факты о писательнице на 10 информационно-туристических табличках. Пюпитры установили на улицах, с которыми непосредственно связаны те или иные моменты жизни и творчества известной женщины. Кстати, на поиск исторических сведений ушел почти год, ведь выяснилось, что ранее в Гродно не проводили таких детальных исследований. Так что проект, который задумывался как туристический, получился еще и научным.
Виталий Корнелюк, руководитель проекта, доцент кафедры туризма и культурного наследия Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Авторы проекта уверены, что установка стендов – это хорошее подспорье для новых туристических маршрутов по Гродно. К тому же, поступают отзывы и от самих жителей – многие факты о своих микрорайонах стали для них приятным открытием.
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Стенды рассказывают о жизни Элизы Ожешко. На улицах Гродно теперь можно узнать интересные факты о писательнице
Новости Беларуси. В каких апартаментах жила Элиза Ожешко, где происходили судьбоносные для нее знакомства и что за гербарий собирала писательница? Об этом...
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