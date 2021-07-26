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Стенды рассказывают о жизни Элизы Ожешко. На улицах Гродно теперь можно узнать интересные факты о писательнице

26.07.2021 12:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В каких апартаментах жила Элиза Ожешко, где происходили судьбоносные для нее знакомства и что за гербарий собирала писательница? Об этом расскажут стенды, которые появились на улицах Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стенды рассказывают о жизни Элизы Ожешко. На улицах Гродно теперь можно узнать интересные факты о писательнице

Биография Элизы Ожешко тесно связана с городом на Немане, она прожила в нем большую часть своей жизни и написала здесь немало выдающихся произведений. Поэтому купаловский вуз решил рассказать горожанам интересные факты о писательнице на 10 информационно-туристических табличках. Пюпитры установили на улицах, с которыми непосредственно связаны те или иные моменты жизни и творчества известной женщины. Кстати, на поиск исторических сведений ушел почти год, ведь выяснилось, что ранее в Гродно не проводили таких детальных исследований. Так что проект, который задумывался как туристический, получился еще и научным. 

Стенды рассказывают о жизни Элизы Ожешко. На улицах Гродно теперь можно узнать интересные факты о писательнице

Виталий Корнелюк, руководитель проекта, доцент кафедры туризма и культурного наследия Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Па большасці – гэта мясціны, дзе Эліза Ажэшка жыла. Таму што яна са свайго юнацкага ўзросту, яшчэ да шлюбу, ужо пражывала ў горадзе Гародне і напрацягу даволі працяглала часу мяняла розныя месцы жыхарства: спачатку с маці, потым ужо паасобку, потым ужо будучы замужняй жанчынай. І гэтыя ўсе месцы пражывання былі вызначаны.

Стенды рассказывают о жизни Элизы Ожешко. На улицах Гродно теперь можно узнать интересные факты о писательнице

Авторы проекта уверены, что установка стендов – это хорошее подспорье для новых туристических маршрутов по Гродно. К тому же, поступают отзывы и от самих жителей – многие факты о своих микрорайонах стали для них приятным открытием.

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В каких апартаментах жила Элиза Ожешко, где происходили судьбоносные для нее знакомства и что за гербарий собирала писательница? Об этом...
 
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