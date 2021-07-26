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Карбалевич - о сценариях ухода Лукашенко
Источник материала: Партизан
При каком сценарии может уйти Лукашенко? Какова возможность присоединения Беларуси к России? Эффективна ли зарубежная деятельность Светланы Тихановской?
Гостем Грэма стал политолог Валерий Карбалевич. Недавно он покинул Беларусь, ввиду преследований журналистов и репрессий против радио Свабода, одним из авторов которого он является.
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При каком сценарии может уйти Лукашенко? Какова возможность присоединения Беларуси к России? Эффективна ли зарубежная деятельность Светланы Тихановской?
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