ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент Туниса уволил премьер-министра и снял неприкосновенность с членов парламента

26.07.2021 12:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Туниса. В Тунисе на фоне протестов президент уволил премьер-министра и снял неприкосновенность со всех членов парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Туниса уволил премьер-министра и снял неприкосновенность с членов парламента

Каис Саид использовал специальную конституционную меру, которая позволяет ему взять на себя исполнительную власть и заморозить работу парламента на неопределенный срок. На протестах в Тунисе люди вышли с требованием свержения правительства из-за плохой борьбы с пандемией, растущего числа пациентов и ухудшающейся ситуации в экономике. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ. Задержаны несколько человек.

Президент Туниса уволил премьер-министра и снял неприкосновенность с членов парламента

Напомним, что 10 лет назад Тунис был первой страной, в которой началась «арабская весна».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Туниса. В Тунисе на фоне протестов президент уволил премьер-министра и снял неприкосновенность со всех членов парламента, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Суды і выракі 26 ліпеня: 10 гадоў калёніі за падпал танка, які Мінабароны назвала фэйкам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by