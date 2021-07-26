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Рейс Belavia Минск-Анталья совершил экстренную посадку в Москве

26.07.2021 12:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

У экстренно севшего в Москве самолета авиакомпании "Белавиа", летевшего из Минска в Анталию, возникли неполадки в одном из двигателей, сообщили в пресс-службе перевозчика в понедельник.

"26.07.2021, во время выполнения рейса В2-9215 из Минска в Анталию с 189 пассажирами и 7 членами экипажа на борту на самолете Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. В соответствии с инструкциями экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты в 8000 футов и заходе на посадку в "Домодедово", - проинформировали в авиакомпании.

По информации перевозчика, пассажирам будет предоставлен запасной самолет, передает Интерфакс-Запад.

"В 11.46 борт совершил посадку в московском аэропорту "Домодедово". Пассажирам будет предоставлено питание, запасной самолет будет отправлен в самое ближайшее время для доставки пассажиров в Анталию", - отметили в компании.

Из-за введенных против авиакомпании санкций самолеты "Белавиа" не могут сейчас летать в целый ряд стран. Полеты в Турцию осуществляются в облет - через территорию России.

В отношении "Белавиа" действуют санкции, введенные из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Компания потеряла более двух третей стран-направлений для перевозок пассажиров из-за закрытия рядом стран своего воздушного пространства. "Белавиа" не может выполнять полеты в 21 страну. Кроме того, самолеты европейских авиакомпаний отказались от использования воздушного пространства Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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У экстренно севшего в Москве самолета авиакомпании "Белавиа", летевшего из Минска в Анталию, возникли неполадки в одном из двигателей, сообщили в пресс-службе...
 
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