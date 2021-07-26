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Следующий из Минска в Анталью самолет «Белавиа» подал сигнал бедствия
26.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», следующий из Минска в Анталью, подал сигнал бедствия, рассказал
Он отметил, что воздушное судно направляется в Воронеж, там, как ожидается, оно совершит вынужденную посадку.
По предварительной информации, на борту произошла нештатная ситуация. Экипаж подал сигнал бедствия через час после вылета.
«Лайнер получил разрешение диспетчеров на экстренную посадку в Воронеже. Сейчас самолет быстро снижается», – сказал источник.
Самолет с бортовым номером EW-455PA пополнил парк «Белавиа» пять лет назад. Источник добавил, что ранее лайнер нигде не эксплуатировался.
Ранее «МИР 24» сообщал, что один человек погиб и еще один пострадал
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Воздушное судно направляется в Воронеж, там, как ожидается, оно совершит вынужденную посадку.
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