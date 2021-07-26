ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Следующий из Минска в Анталью самолет «Белавиа» подал сигнал бедствия

26.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», следующий из Минска в Анталью, подал сигнал бедствия, рассказал «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах.

«Самолет Boeing 737, направлявшийся из Минска в Анталью, подал сигнал бедствия над Воронежской областью», – заявил источник агентству.

Он отметил, что воздушное судно направляется в Воронеж, там, как ожидается, оно совершит вынужденную посадку.

По предварительной информации, на борту произошла нештатная ситуация. Экипаж подал сигнал бедствия через час после вылета.

«Лайнер получил разрешение диспетчеров на экстренную посадку в Воронеже. Сейчас самолет быстро снижается», – сказал источник.

Самолет с бортовым номером EW-455PA пополнил парк «Белавиа» пять лет назад. Источник добавил, что ранее лайнер нигде не эксплуатировался.

Ранее «МИР 24» сообщал, что один человек погиб и еще один пострадал при падении легкого двухместного самолета около села Калинка в Хабаровском крае. Самолет упал при взлете с аэродрома за пределами взлетно-посадочной полосы.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воздушное судно направляется в Воронеж, там, как ожидается, оно совершит вынужденную посадку.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рейс Belavia Минск-Анталья совершил экстренную посадку в Москве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by