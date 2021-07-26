Следующий из Минска в Анталью самолет «Белавиа» подал сигнал бедствия

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», следующий из Минска в Анталью, подал сигнал бедствия, рассказал «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах.

«Самолет Boeing 737, направлявшийся из Минска в Анталью, подал сигнал бедствия над Воронежской областью», – заявил источник агентству.

Он отметил, что воздушное судно направляется в Воронеж, там, как ожидается, оно совершит вынужденную посадку.

По предварительной информации, на борту произошла нештатная ситуация. Экипаж подал сигнал бедствия через час после вылета.

«Лайнер получил разрешение диспетчеров на экстренную посадку в Воронеже. Сейчас самолет быстро снижается», – сказал источник.

Самолет с бортовым номером EW-455PA пополнил парк «Белавиа» пять лет назад. Источник добавил, что ранее лайнер нигде не эксплуатировался.