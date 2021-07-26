ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Белавиа" прокомментировала инцидент с самолетом

26.07.2021 13:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Авиакомпания «Белавиа» прокомментировала инцидент, который произошел с самолетом, летевшим рейсом Минск-Анталья. Причиной экстренной посадки самолета стала неисправность одного из двигателей.

По данным авиакомпании, во время выполнения рейса В2−9215 из Минска в Анталью с 189 пассажирами и 7 членами экипажа на борту самолета Boeing 737−800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. В соответствии с инструкциями экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты в 8000 футов и заходе на посадку в Домодедово.

— В 11.46 борт совершил посадку в московском аэропорту Домодедово. Пассажирам будет предоставлено питание, запасной самолет будет отправлен в самое ближайшее время для доставки пассажиров в Анталью.

Авиакомпания «Белавиа» приносит извинения пассажирам за вынужденную задержку и предпримет все усилия для того, чтобы доставить пассажиров к месту назначения в максимально короткий срок.

Напомним, самолет авиакомпании «Белавиа», летевший из Минска в Анталью, над Белгородской областью России подал сигнал бедствия. «Для более оперативного решения технических проблем» было принято решение посадить самолет в Домодедово.

Судно с бортовым номером EW-455PA пополнило парк «Белавиа» пять лет назад. Ранее самолет нигде не эксплуатировался.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авиакомпания «Белавиа» прокомментировала инцидент, который произошел с самолетом, летевшим рейсом Минск-Анталья. Причиной экстренной посадки самолета стала...
 
Новости дня
Новости разные
 
Техника в поля вышла позже, но урожай хороший. Белорусские аграрии собрали 1,8 млн тонн зерна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by