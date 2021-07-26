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Вдову основателя tut.by Юлию Чернявскую оставили под домашним арестом

26.07.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Юлии Чернявской, вдове основателя tut.by Юрия Зиссера, не изменена мера пресечения — она остается под домашним арестом.




6 июля адвокат Чернявской подала в Следственный комитет ходатайство об изменении меры пресечения на более мягкую — под поручительство или подписку о невыезде.

«Письменного ответа по ходатайству в адрес защиты не поступало, — сообщила БелаПАН адвокат. — Однако поскольку в случае удовлетворения ходатайства выполняются те действия, о совершении которых просит лицо, заявившее ходатайство, а Юлия Чернявская по-прежнему недоступна контакту с близкими и родными, это означает, что решение об удовлетворении ходатайства следствием на данном этапе не принято».

Вместе с тем, добавила она, по закону мера пресечения может быть изменена в любой момент по инициативе следственных органов. Кроме того, отказ в удовлетворении ходатайства не препятствует заявить его повторно.

«Возможно, следствием еще не выполнены неотложные следственные действия, которые бы позволяли вести речь о возможности изменения меры пресечения на данном этапе, — пояснила адвокат. — Однако мы очень рассчитываем, что в дальнейшем у следствия не будет оснований для оставления Юлии Чернявской под домашним арестом, тем более с учетом ее состояния здоровья и того факта, что она объективно не создаст никаких препятствий для проведения следствия, а именно данный факт всегда является решающим для принятия решения о мере пресечения».

По словам Евгении Чернявской, дочери Юлии Чернявской, ее мать нуждается в медицинском обследовании и наблюдении врачей. Кроме того, Юлия Чернявская тяжело переносит отсутствие прогулок и возможности общаться с родными, поскольку людям, находящимся под домашним арестом, недоступна в том числе и письменная переписка, рассказала ее дочь.

Юлия Чернявская находится под домашним арестом с 18 мая. В этот день у нее произошел гипертонический криз: она потеряла сознание и была доставлена в больницу, где ей оказали экстренную помощь. В результате степень риска артериальной гипертензии второй степени у Юлии Чернявской изменилась с третьей на четвертую. Кроме того, у нее диагностирована бронхиальная астма, заболевания сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата с выраженным болевым синдромом.

Юлия Чернявская задержана в рамках «дела tut.by», хотя не является владелицей или сотрудницей ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА». Уголовное дело заведено в отношении должностных лиц компании по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов). Всего по делу проходит 15 человек, включая гендиректора Людмилу Чекину, главного редактора Марину Золотову, редактора Ольгу Лойко, журналистку Елену Толкачеву, представителей администрации, бухгалтерии и юридического отдела компании.

Утром 18 мая в офисы портала TUT.by и хостинг-провайдера hoster.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля (КГК), сообщил в «Фейсбуке» соучредитель портала Кирилл Волошин.

Позже ДФР сообщил, что должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Сайт TUT.by с 18 мая заблокирован. Такое решение приняло Министерство информации на основании уведомления Генпрокуратуры.

Позже стало известно о задержании более десяти сотрудников компании.
 
 
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Юлии Чернявской, вдове основателя tut.by Юрия Зиссера, не изменена мера пресечения — она остается под домашним арестом.
 
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