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Умерла актриса из «Возвращения Мухтара» Зинаида Пасютина
26.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Советская, белорусская актриса театра, кино и ТВ, доцент, профессор кафедры театрального творчества Зинаида Пасютина ушла из жизни 24 июля, сообщает
Зинаида Пасютина родилась 20 марта 1948 года, она являлась выпускницей Белорусского государственного театрально-художественного института. Актриса выступала на сцене Свердловского драматического театра имени Чехова и Брянского театра имени Алексея Толстого.
На экранах Пасютина стала появляться с начала 80-х годов, дебютировав в кинопритче 1983 года с Аристархом Ливановым «Сад». Актриса играла в фильмах «Плач перепелки», «Зал ожидания», комедии с Олейниковым и Стояновым «Алхимики», «Возвращении Мухтара» – всего на ее счету более 40 работ в кино.
Ранее была обнародована
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Причина смерти артистки не уточняется.
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