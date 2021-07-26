Умерла актриса из «Возвращения Мухтара» Зинаида Пасютина

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Советская, белорусская актриса театра, кино и ТВ, доцент, профессор кафедры театрального творчества Зинаида Пасютина ушла из жизни 24 июля, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление Белорусского государственного университета культуры и искусств.

«Более сорока лет Зинаида Михайловна посвятила служению театральному искусству, вела активную творческую, научную, педагогическую и общественную деятельность. Профессор Пасютина принимала участие в работе Всемирных конгрессов по театральному искусству, проводила мастер-классы не только в Беларуси, но и за рубежом – в Германии, Литве, Латвии, Украине, России и Швейцарии», – говорится в некрологе. Причина смерти не уточняется.

Зинаида Пасютина родилась 20 марта 1948 года, она являлась выпускницей Белорусского государственного театрально-художественного института. Актриса выступала на сцене Свердловского драматического театра имени Чехова и Брянского театра имени Алексея Толстого.

На экранах Пасютина стала появляться с начала 80-х годов, дебютировав в кинопритче 1983 года с Аристархом Ливановым «Сад». Актриса играла в фильмах «Плач перепелки», «Зал ожидания», комедии с Олейниковым и Стояновым «Алхимики», «Возвращении Мухтара» – всего на ее счету более 40 работ в кино.